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عربي-دولي

تسرب كيميائي من مصنع في لندن

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:00
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تم إجلاء حوالي 200 عامل من مصنع كوكا كولا في جنوب غرب لندن، بعد تسرب حمض الهيدروكلوريك، في اليوم الماضي، بحسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت شرطة الإطفاء في لندن في بيان اليوم الخميس: "تعامل رجال الإطفاء في لندن مع حادث كيميائي بمصنع على طريق كراي رود في سيدكوب، حيث تسرب حمض الهيدروكلوريك. وتمت السيطرة عليه في حوالي الساعة 23:30".
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ويشير البيان إلى أن رجال الإطفاء كانوا موجودين في مكان الحادث طوال الليل لقياس مستويات المواد الكيميائية في الهواء.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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