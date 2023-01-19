السيسي يصدر 3 ترقيات عسكرية جديدة بالجيش المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بـ3 ترقيات عسكرية جديدة لقادة كبار بالجبش المصري.



وقرر الرئيس المصري ترقية كل من اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، إلى رتبة الفريق. (العربية)

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