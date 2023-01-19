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عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على أربع مناطق بمقاطعة زابوروجيه

Lebanon 24
19-01-2023 | 12:30
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على أربع مناطق بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف: "فرضت القوات الروسية السيطرة العملياتية على أربع مناطق قرب مدينة أوريخوف، وهذا نجاح محلي لقواتنا".
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وأكد روغوف، أنه وفقا للمعلومات الواردة من عمليات اعتراض الإشارات اللاسلكية، أن القوات الأوكرانية في المنطقة، تشعر بنقص في المدفعية والطائرات المسيرة، مما قد يجبرهم على التراجع. (روسيا اليوم) 
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