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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على أربع مناطق بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وقال روغوف: "فرضت القوات الروسية السيطرة العملياتية على أربع مناطق قرب مدينة أوريخوف، وهذا نجاح محلي لقواتنا".وأكد روغوف، أنه وفقا للمعلومات الواردة من عمليات اعتراض الإشارات اللاسلكية، أن القوات الأوكرانية في المنطقة، تشعر بنقص في المدفعية والطائرات المسيرة، مما قد يجبرهم على التراجع. (روسيا اليوم)