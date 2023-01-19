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بريطانيا: سنرسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

Lebanon 24
19-01-2023 | 13:00
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أعلن وزير الدفاع البريطاني  بن والاس اليوم الخميس أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمواجهة روسيا.
 
وإثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائهم الأوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية، قال والاس: "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".
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وبادر والاس ونظيره الاستوني هانو بيفكور للدعوة الى اجتماع المانحين، حيث تتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا الجمعة خلال اجتماع لخمسين دولة دعت اليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا. (روسيا اليوم) 
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