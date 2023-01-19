القوات الأميركية: نتعقب سفينة روسية تقوم بالاستطلاع قرب جزر هاواي

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أعلن خفر السواحل الأميركي عن مراقبته لسفينة تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزر هاواي، بزعم أنّها تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأميركية المتمركزة هناك.وقال خفر السواحل الأميركي في بيان له: "يواصل خفر السواحل الأمريكي على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تعقب سفينة روسية قبالة سواحل هاواي، والتي تعتبر من سفن الاستطلاع".الجدير بالذكر أن جزر أرخبيل هاواي هي ولاية أميركية، وموطن للعديد من قواعد القوات الجوية والبحرية الأميركية. (روسيا اليوم)