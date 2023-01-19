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عربي-دولي

بسبب تكلفة الصيانة والتشغيل .. الولايات المتحدة ترفض توريد دبابات أبرامز لأوكرانيا

Lebanon 24
19-01-2023 | 14:30
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أفادت "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر في البنتاغون بأن الولايات المتحدة ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز بسبب تكاليف صيانتها وتشغيلها.

ووفقا للمصدر، "ترفض واشنطن توريد أبرامز لأوكرانيا بسبب تكلفة الصيانة والتشغيل العالية". بالإضافة لذلك، وفقا للمصدر، سيكون من الصعب "تنفيذ البرنامج التدريبي للجنود الأوكرانيين على أبرامز في وقت قصير قبل الربيع".
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كما وصف محاور القناة موقف ألمانيا الذي يربط نقل دبابات ليوبارد -2 القتالية إلى كييف بتوريد أبرامز إلى كييف بأنه"غير متوازن". من وجهة نظر المصدر، "لا يوجد سبب يمنع ألمانيا من السماح بإرسال ليوبارد -2 إلى أوكرانيا، والتي تتميز بالكفاءة والإمكانات القتالية العالية." (روسيا اليوم) 
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