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عربي-دولي

أوكرانيا تأمل بالحصول على نحو 250 دبابة غربية

Lebanon 24
19-01-2023 | 15:00
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صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بأن أوكرانيا تأمل بالحصول على نحو 250 دبابة من الشركاء الغربيين في وقت قريب.
 
وقال بودولياك في تصريح لموقع "دلفي" الإعلامي اللاتفي، يوم الخميس: "أجرينا اليوم مباحثات صعبة وحثيثة وناجحة للغاية برأيي، حول تقديم الدبابات من صنع دول الناتو ومن أحدث الطرازات لنا".
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وأضاف أن الحديث لا يدور عن دبابات "ليوبارد" الألمانية فحسب، بل وكذلك عن "تشالنجر" البريطانية و"إم 1 أبرامز" الأميركية.

وتابع: "أعتقد أنه خلال الأسابيع والأشهر القريبة سنحصل على العدد الضروري من الدبابات، وهو نحو 250 دبابة". (روسيا اليوم) 
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