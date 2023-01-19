Advertisement

عربي-دولي

بالنيابة عن زيلينسكي.. حكومة أوكرانيا تحيل "قانون حظر الكنيسة" إلى البرلمان

Lebanon 24
19-01-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1030397-638097587006243934.jpg
Doc-P-1030397-638097587006243934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت الحكومة الأوكرانية إلى برلمان البلاد "رادا"، قانونا تم إعداده بالنيابة عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يهدف لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في حال ثبت ارتباطها بروسيا.

وجاء ذلك في بيان على موقع البرلمان الأوكراني، أشار إلى أن المبادر إلى مشروع القانون المسجل في "رادا" اليوم الخميس، هو رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال. (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-01-19
18:00 | 2023-01-19
17:30 | 2023-01-19
17:00 | 2023-01-19
16:59 | 2023-01-19
16:30 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website