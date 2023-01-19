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عربي-دولي
بالنيابة عن زيلينسكي.. حكومة أوكرانيا تحيل "قانون حظر الكنيسة" إلى البرلمان
Lebanon 24
19-01-2023
|
15:30
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قدمت الحكومة الأوكرانية إلى برلمان البلاد "رادا"، قانونا تم إعداده بالنيابة عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يهدف لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في حال ثبت ارتباطها بروسيا.
وجاء ذلك في بيان على موقع البرلمان الأوكراني، أشار إلى أن المبادر إلى مشروع القانون المسجل في "رادا" اليوم الخميس، هو رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال. (روسيا اليوم)
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