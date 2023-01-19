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عربي-دولي

اجتماع أميركي - إسرائيلي - إماراتي بحريني يبحث الأمن والطاقة

Lebanon 24
19-01-2023 | 17:00
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أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات، في بيان مشترك أمس، أن مستشاريها للأمن القومي اجتمعوا أمس عبر الإنترنت لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية.
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وجاء هذا الاجتماع غير المعلن عنه، بالتزامن مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الى إسرائيل، في أول زيارة أميركية رفيعة الى تل أبيب، بعد أن تولت السلطة حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سوليفان ناقش مع نتنياهو الشأن الإيراني، فضلاً عن الخطوات التالية لتعميق اتفاقيات إبراهيم وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق انفراجة في العلاقات مع السعودية.
وتعهّد نتنياهو بالسعي لتدشين علاقات رسمية مع الرياض، بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين عام 2020، لكنّ السعودية تربط أي خطوة من هذا القبيل بحل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وتتشارك إسرائيل وحلفاؤها في الخليج المخاوف بشأن إيران، لكنّ عودة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر على رأس حكومة يمينية قومية، أثارت مخاوف من تصعيد الصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
وحثّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأول، الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الانخراط بجدية في حل الصراع، في حين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن سوليفان سيؤكد خلال الزيارة التي تشمل لقاء مع القادة الفلسطينيين التزام الولايات المتحدة بحلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

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