"معاهدة صداقة" بين ماكرون وإسبانيا

قبل 3 أيام من زيارة مقررة للمستشار الألماني أولاف شولتس لباريس للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه والمشاركة في اجتماع حكومي فرنسي ألماني في محاولة لتسوية الخلافات بين باريس وبرلين أكبر قوتين أوروبيتين، وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، في برشلونة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "معاهدة صداقة وتعاون".

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وتنص هذه الوثيقة بالتفصيل، على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين على صعيد الهجرة والدفاع والطاقة خصوصاً.

وتسعى باريس إلى تثبيت وتعزيز علاقاتها مع جيران آخرين غير ألمانيا، خصوصاً في جنوب أوروبا، في وقت شاب المحرك الفرنسي الألماني للاتحاد الأوروبي بعض القصور.

وانتقد ماكرون خصوصاً رفض برلين وضع سقف لسعر النفط الروسي وحزم مساعدات قدمتها لشركاتها اعتبر أنها تضر بالتنافس.

وأثارت ألمانيا حفيظة فرنسا عندما أعلنت اعتمادها على الصناعات العسكرية الأميركية، خصوصاً المقاتلة "إف 35" المتطورة، لضمها لقواتها الجوية ضمن خطتها الطموحة لتحديث قواتها المسلحة.

وجاء توقيع المعاهدة الفرنسية- الإسبانية بعد ثلاثة أشهر على استبدال مشروع "ميدكات"، الذي أُطلق عام 2003 لربط شبكتَي الغاز الفرنسية والإسبانية عبر جبال بيرينيه، بمشروع "H2Med" (هيدروجين المتوسط) الذي اتفقت عليه فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وكانت ألمانيا تعول على "ميدكات" ليكون البديل لنوردستريم 2، بعد أن أصبحت واردات الغاز الروسي غير مأمونة، وذلك عبر تمكينها من الاستفادة من الغاز والهيدروجين الأخضر القادم من شمال إفريقيا.

وترى باريس عدداً من نقاط التلاقي بين ماكرون وسانشيز بشأن جدول الأعمال الأوروبي في الأشهر المقبلة، فيما يسعى الرئيس الفرنسي إلى تكريس نهج مشترك مع مدريد بشأن الاستجابة الأوروبية لقانون خفض التضخم، وهو مشروع استثماري كبير في مجال تحول الطاقة قدّمه الرئيس الأميركي جو بايدن.



