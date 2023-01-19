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عربي-دولي

مدير الـ CIA سافر سراً إلى أوكرانيا.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
19-01-2023 | 23:30
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الخميس، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA وليام بيرنز سافر إلى كييف سرا مطلع الأسبوع والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة.

 

إلى ذلك قال زيلينسكي مساء الخميس "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين الجمعة، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة".

 

وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن لشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي كان في كييف والذي دعا أوروبا بوضوح لاتخاذ قرار بشأن الدبابات".

 

وتابع: "الآن نحن بانتظار قرار من عاصمة أوروبية يفعّل سلاسل التعاون المعدّة بشأن الدبابات"، مشيرا الى اعتقاده "أن قوة القيادة الألمانية ستبقى كما هي دون تغيير".

 

وقبل مباحثات رامشتاين، تزايدت الضغوط على برلين للموافقة على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" التي يسعى المسؤولون في كييف بشدة للحصول عليها لشن هجمات ضد القوات الروسية.

 

وأشارت بولندا وفنلندا إلى أنهما على استعداد لإرسال هذه الدبابات الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لكنهما بحاجة إلى موافقة برلين على هذه الخطوة. (العربية)

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