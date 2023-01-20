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عربي-دولي

بقيمة 2.5 مليار دولار.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا ماذا تتضمن؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 00:00
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.

 

كما أوضحت الوزارة أن الدفعة الجديدة تشمل 59 مركبة قتالية من طراز برادلي، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز سترايكر.

 

كذلك، سيسلم الجيش الأميركي أوكرانيا 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل همفي طراز M998.

 

وستسلم واشنطن أيضا القوات الأوكرانية صواريخ احتياطية لأنظمة NASAMS وHIMARS المضادة للطائرات التي كانت قد أُرسِلَت إليها سابقا، و8 أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز Avenger بالإضافة إلى آلاف الذخيرة.

 

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26,7 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط الماضي.

 

وقد تم الإعلان عنها عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الغربية لتقديم مساعدات عسكرية للأوكرانيين، وفي مقدمهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الموجود في رامشتاين بألمانيا لتنسيق مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لكييف. (العربية)

 

 

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