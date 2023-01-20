البريطانيون غاضبون من سوناك.. نزع حزام الأمان لتصوير فيديو شاهدوا ماذا حصل

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان ما أثار غضب البريطانيين.

وكان سوناك يناقش في المقطع المصور أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، لكنه ظهر بدون حزام أمان، الأمر الذي أثار حملة انتقادات ذده وصلت إلى مطالبة البعض بتغريمه 500 جنيه استرليني قيمة المخالفة.

Does he know how awfully patronising he comes across? This Tory Government broke our NHS. Level that up @RishiSunak pic.twitter.com/UUEASh6Mde — Karl Turner MP (@KarlTurnerMP) January 19, 2023 Advertisement

في المقابل، أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس الخميس، ان رئيس الوزراء ريشي سوناك، اعتذر عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء ركوبه سيارة، وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة للصحفيين: "كان ذلك خطأ بسيطاً في تقدير الأمر. نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير.. وهو يعترف تماماً أن هذا كان خطأ ويعتذر"، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الأمر خطير.

يشار إلى أنه يمكن أن يدفع أي شخص في بريطانيا غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني إذا لم يضع حزام الأمان ما لم يكن هناك إعفاء من ذلك مثل المتاح لخدمات الطوارئ. (العربية)