صديقه المقرب كشفه.. فضيحة مدوية تطارد نائباً! (صور)

كشف مقربون من النائب الأميركي، جورج سانتوس، أنه شارك في مسابقة Drag Queen (الدراغ كوين) قبل 15 عاماً، مما أثار انتقادات حادة تجاه عضو الكونغرس الجمهوري الذي يخضع للتحقيق بسبب تزويره سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي، وفق ما نقلته "رويترز" الأربعاء الماضي.

و(Drag Queen)‏ هم رجال يرتدون الملابس النسائية، ويتصرفون بأنوثة مبالغ فيها، ويقومون بأدوار نسائية لغرض الترفيه والرقص والكوميديا.

BREAKING: a Brazilian drag performer and others claim George Santos was a drag performer under the name Kitara Ravache. Not confirmed but certainly looks like Santos.

Advertisement

Important context here that Republican electeds have directed hate and violence towards the drag community. pic.twitter.com/IOvwiHYlUq — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) January 18, 2023

صديقه المقرب يفضحه

من جانبه، كشف فنان برازيلي يبلغ من العمر 58 عاما، وهو أيضا Drag Queen وصديق سابق لسانتوس، التقيا في مدينة برازيلية بجوار ريو دي جانيرو ويستخدم اسم إيولا روشارد، أنه أصبح صديقاً لعضو الكونغرس الحالي عندما كان يرتدي ملابس غير رسمية في عام 2005 في أول موكب فخر للمثليين في نيتيروي، إحدى ضواحي ريو دي جانيرو.

كما قال إن سانتوس حينها كان يعرف عن نفسه باسم أنتوني، و"أعتقد أنني قابلته عندما كان يبلغ من العمر 16 أو 17 عاما.. كان يتسكع في منزلي بينما كانت والدته تلعب البنغو".

وبحسب ما ورد استخدم سانتوس الأسماء المستعارة أنتوني ديفولدر وأنتوني زابروفسكي.

شاهده على شاشة التلفزيون

وذكر روشارد أنه شاهد سانتوس على شاشة التلفزيون البرازيلي مؤخرا، وأرسل رسائل إلى أصدقائه الذين يعرفون سانتونس منذ ذلك الوقت، وعندما شككوا به، عثر على صورة قديمة ونشرها على "إنستغرام".

وقال: "تم التقاط الصورة في عام 2008 في مسيرة داعمة للمثليين في شاطئ إيكاراي في نيتيروي"، مضيفا: "اختفى جورج لفترة قصيرة، ثم عاد إلى البرازيل ومعه الكثير من المال، وكان ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه التقاط الصورة".

وأكد أن سانتوس لم يكن يعمل كمؤدٍ بشكل احترافي، "لم يكن لديه ما يلزم ليكون محترفا"، مشددا على أن سانتوس "كذب بشأن كل شيء.. اعتاد أن يختلق القصص، مثل أن والده كان ثريا. ولكن بعد ذلك تساءل الناس لماذا كانت والدته عاملة تنظيف. لا حرج في أن تكون عاملة تنظيف، ولكن إذا كان والده ثريا، فلماذا ستقوم بهذا العمل؟"، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

ادعاءات خاطئة

من جانبه، قال عضو الكونغرس على موقع تويتر، أمس الخميس، إن الادعاءات "بأنني الدراغ كوين أو" أؤدي في عروض "الدراغ كوين" خاطئة بشكل قاطع"، مضيفا: "تواصل وسائل الإعلام تقديم ادعاءات شائنة حول حياتي أثناء عملي لتحقيق النتائج. لكني لن أزعج نفسي بذلك".

وسانتوس هو أول جمهوري مثلي الجنس بشكل علني، يفوز بمقعد في مجلس النواب، لكنه وضع نفسه كمحافظ قوي في العديد من القضايا الاجتماعية.

وواجه عضو الكونغرس دعوات من زملائه الجمهوريين في نيويورك للتنحي بسبب تزويره سيرته الذاتية وتعليمه الجامعي وتاريخه الوظيفي في وقت سابق.

اعتراف.. واعتذار

وسانتوس، الذي انتخب عضوا في الكونغرس في انتخابات تشرين الثاني النصفية، كذب في سيرته الذاتية عدة مرات.

لكنه اعتذر في كانون الأول الماضي، بعد اعترافه بأنه كذب بشأن تعليمه وخبرته في العمل.

The most recent obsession from the media claiming that I am a drag Queen or “performed” as a drag Queen is categorically false.



The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.



I will not be distracted nor fazed by this.

— George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023

وقال سانتوس، الذي انتخب في نيويورك، لصحيفة نيويورك بوست: "خطيئتي هنا هي أني أردت تحسين سيرتي الذاتية. أنا آسف". (العربية)