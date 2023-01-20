مسؤول في البنتاغون يكشف: لهذا السبب نرفض إرسال دباباتنا إلى أوكرانيا

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) "السبب الأبرز" وراء رفض واشنطن إرسال دبابات من طراز "أبرامز" لأوكرانيا، من أجل مساعدتها في التصدي للهجوم العسكري الروسي.

وقال المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أمس الخميس، إن "أسبابا كثيرة تقف وراء رفض الإدارة الأميركية إرسال الدبابات"، وفي مقدمتها "الصيانة المكلفة المرتبطة بتشغيلها، التي تتطلب أموالا طائلة".

كما أضاف المسؤول: "لا نرى سببا واضحا لامتناع ألمانيا عن تزويد كييف بدبابات (ليوبارد) ذات محرك الديزل كباقي الآليات المدرعة، ولا يصح ربط تسليمها بإدخال دبابات (أبرامز) الأميركية إلى ساحة القتال".

وكانت ألمانيا أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها لن ترسل دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا إلا إذا أرسلت الولايات المتحدة دباباتها أيضا.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حظي بنقاش وصفه بالمثمر مع نظيره الألماني، عشية الاجتماع الثامن لمجموعة دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأميركية الجوية في ألمانيا.

وتعول واشنطن على أن يحسم الاجتماع ملف إرسال الدبابات لأوكرانيا، كما تأمل موافقة برلين على إرسال دباباتها "ليوبارد" إلى كييف.

من جهة أخرى، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون صابرينة سينغ، أن اجتماع رامشتاين "سيحسم الجدل" بشأن إرسال الدبابات الثقيلة إلى كييف. (سكاي نيوز)