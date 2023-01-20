بعد تورطه بملفات فساد... القضاء الجزائري يحكم بالسجن على وزير الطاقة

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قضت محكمة جزائرية، بالحكم على وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد.وأدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في نفس القضية عدة وزراء ومسؤولين سابقين؛ من بينهم وزير الأشغال العامة السابق، عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراكوحكمت المحكمة الجزائريين على المدانين الآخرين بعقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها "تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية".وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم الحكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية، مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.وأصدر القضاء الجزائري عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، حسب فرانس برس.(الحرة)