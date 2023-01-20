14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تورطه بملفات فساد... القضاء الجزائري يحكم بالسجن على وزير الطاقة
Lebanon 24
20-01-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جزائرية، بالحكم على وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته بعدة تهم ذات صلة بالفساد.
وأدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في نفس القضية عدة وزراء ومسؤولين سابقين؛ من بينهم وزير الأشغال العامة السابق، عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة سوناطراك
Advertisement
وحكمت المحكمة الجزائريين على المدانين الآخرين بعقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها "تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تم الحكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية، مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.
وأصدر القضاء الجزائري عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.
وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجددا عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، حسب فرانس برس.(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
12:53 | 2023-01-19
19/01/2023 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
13:12 | 2023-01-19
19/01/2023 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2023-01-20
وزير الدفاع الأميركي: سنواصل دعم أوكرانيا
09:20 | 2023-01-20
في دولة بارزة.. المواطنون يتوقفون عن أكل اللحوم
09:00 | 2023-01-20
دولٌ ستشهد نمواً قويّاً في المستقبل... ما هي؟
08:30 | 2023-01-20
بالأرقام.. من هم مُشترو السلع الفاخرة في العالم؟
08:00 | 2023-01-20
في قاع البحر المتوسّط... إكتشاف خطير قد يُهدّد بـ"تسونامي"!
08:00 | 2023-01-20
"المونديال" زادها بريقاً... قطر تستعد لاستقبال 6 ملايين سائح سنوياً
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 16:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 16:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 16:31:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact