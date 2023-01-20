نشاط روسي مكثف "فوق مباني موسكو".. ما السبب؟

ذكرت تقارير إعلامية أن روسيا بدأت نشر أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات فوق العديد من مباني موسكو، مما يشير إلى أن الكرملين "ربما يستعد لهجمات محتملة".

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، ثبتت الأنظمة الدفاعية على سطح مبنى من 8 طوابق تستخدمه وزارة الدفاع الروسية على طول نهر موسكفا، وفوق مبنى تعليمي في منطقة تاجانكا على بعد 2.4 كيلومتر جنوب شرقي الكرملين، وذلك على سبيل المثال.

وتستخدم الأنظمة الدفاعية قصيرة إلى متوسطة المدى للتصدي للطائرات والمروحيات وصواريخ كروز، بينما قال الجيش الروسي أيضا إنه يمكن استخدامها ضد أهداف أصغر مثل الطائرات من دون طيار.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت أيضا عن نشر أنظمة صواريخ طويلة المدى من طراز "إس 400" في موسكو في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي الخطوة الروسية قبل يوم من اجتماع مهم لمسؤولي الدفاع الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، من أجل الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يمكن أن تشمل دبابات ثقيلة.

إلا أن المسؤولين الروس السابقين أصدروا تحذيرات قبل الاجتماع، في محاولة لإثناء حلفاء أوكرانيا عن توفير أسلحة متطورة، حيث لوحت موسكو مجددا بإمكانية استدعاء الحرب النووية.

وكتب الرئيس السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، قائلا إن "هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تكون شرارة بداية حرب نووية". (سكاي نيوز)