Advertisement

عربي-دولي

نشاط روسي مكثف "فوق مباني موسكو".. ما السبب؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1030476-638097951214147337.png
Doc-P-1030476-638097951214147337.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت تقارير إعلامية أن روسيا بدأت نشر أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات فوق العديد من مباني موسكو، مما يشير إلى أن الكرملين "ربما يستعد لهجمات محتملة".

 

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، ثبتت الأنظمة الدفاعية على سطح مبنى من 8 طوابق تستخدمه وزارة الدفاع الروسية على طول نهر موسكفا، وفوق مبنى تعليمي في منطقة تاجانكا على بعد 2.4 كيلومتر جنوب شرقي الكرملين، وذلك على سبيل المثال.

 

وتستخدم الأنظمة الدفاعية قصيرة إلى متوسطة المدى للتصدي للطائرات والمروحيات وصواريخ كروز، بينما قال الجيش الروسي أيضا إنه يمكن استخدامها ضد أهداف أصغر مثل الطائرات من دون طيار.

 

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت أيضا عن نشر أنظمة صواريخ طويلة المدى من طراز "إس 400" في موسكو في الأسابيع الأخيرة.

 

وتأتي الخطوة الروسية قبل يوم من اجتماع مهم لمسؤولي الدفاع الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، من أجل الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يمكن أن تشمل دبابات ثقيلة.

 

إلا أن المسؤولين الروس السابقين أصدروا تحذيرات قبل الاجتماع، في محاولة لإثناء حلفاء أوكرانيا عن توفير أسلحة متطورة، حيث لوحت موسكو مجددا بإمكانية استدعاء الحرب النووية.

 

وكتب الرئيس السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، قائلا إن "هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تكون شرارة بداية حرب نووية". (سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-01-20
09:20 | 2023-01-20
09:00 | 2023-01-20
08:30 | 2023-01-20
08:00 | 2023-01-20
08:00 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website