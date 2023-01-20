"سيناريو كارثي".. موسكو تحذر واشنطن

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، ان روسيا حذرت الولايات المتحدة باستمرار من أن نهجها يقود العالم إلى سيناريو كارثي.

وأوضح السفير الروسي في تصريح صحفي: "لقد حذرنا واشنطن باستمرار من أن مراهنتها على إلحاق هزيمة استراتيجية بنا في ساحة المعركة، يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي".

كما نفى أنطونوف المزاعم القائلة بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، ووصف هذه المزاعم بأنها جوفاء وغير مسؤولة.

وأضاف أنطونوف أن "الأميركيين وحلفاءهم يشنون حربا هجينة شاملة ضد روسيا وعلى أراضينا".

وأشار السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة تستغل في الوقت نفسه شركاءها في الناتو، بإجبارهم على تمويل ازدهار المجمع الصناعي العسكري الأميركي.

وقال إن "صناعة الدفاع الأميركية لم تر مثل هذه الأموال حتى خلال سنوات الحرب الباردة".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن التصريحات الروسية، بشأن مخاطر نشوب نزاع نووي، خطيرة، ودعا إلى تخفيف حدتها. (سكاي نيوز)