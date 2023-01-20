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الامن المصري يكشف تفاصيل الهجوم على كمين الإسكندرية

Lebanon 24
20-01-2023 | 06:02
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كشفت قوات الأمن المصرية في بيان عاجل، تفاصيل مطاردة عدد من العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية.

وقالت الداخلية المصرية في بيان: "استشهاد أحد أفراد الشرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية وضبط اثنين".
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وأوضح البيان أنه في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها " مخدرات - سلاح نارى")، فقد أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مما أسفر عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين ، وهروب المتهم الثالث.

وأشار البيان إلى أن تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
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