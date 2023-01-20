السعودية تبحث مع روسيا إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبياً

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الرياض تبحث مع روسيا سبل إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا. وأضاف الأمير فيصل، في لقاء مع "بلومبرغ"، أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يتحقق أيضاً من خلال المفاوضات.ونفى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إجراء مناقشات مع مجموعة "أوبك+" بشأن خفض محتمل لإنتاج النفط الروسي.وصعدت أسعار النفط، الجمعة، وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سينهي دورة التشديد النقدي، مما يعزز الاقتصاد ويدعم الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 48 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 86.64 دولار للبرميل، في حين زادت أسعار الخام الأميركي 54 سنتا إلى 80.87 دولار للبرميل، بزيادة 0.7%. (العربية)