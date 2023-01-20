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عربي-دولي
لمدة أسبوع.. أوكرانيون يتلقون تدريبات عسكرية بدولة مجاورة
Lebanon 24
20-01-2023
|
07:30
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اختتم 15 أوكرانيا من العاملين في إزالة الألغام، الجمعة، أسبوعا تدريبيا في كمبوديا، حيث تبادلوا الخبرات مع نظرائهم الذين يقومون بتطهير واحدة من أكثر دول العالم تضررا بالألغام.
لا تزال كمبوديا مليئة بالألغام بعد 3 عقود من الحروب والصراعات الداخلية التي انتهت في عام 1998، في حين أن هذه المشكلة جديدة على أوكرانيا منذ بدء الحرب العام الماضي.
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وصرح خبير إزالة الألغام الأوكراني، ستانيسلاف كوليكيوسكي، للصحفيين أن فريقه ممتن للتدريب، قائلا إنه في بلاده أصيب 64 عامل إزالة الألغام وقتل 13 أثناء أداء واجبهم.
وأدرج مرصد الألغام الأرضية، وهو منظمة غير حكومية، في تقريره لعام 2022، كلا من كمبوديا وأوكرانيا من بين الدول التسع التي بها تلوث هائل بالألغام، مما يعني أن لديها أكثر من 100 كيلومتر مربع من الحقول غير المطهرة.
ويعد خبراء إزالة الألغام الكمبوديون من بين الأكثر خبرة في العالم، وقد تم إرسال آلاف منهم في العقد الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل في إفريقيا والشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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