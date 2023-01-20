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عربي-دولي

بالأرقام.. من هم مُشترو السلع الفاخرة في العالم؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 08:30
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كشف تقرير أميركي أن السلع الفاخرة تحظى بإقبال منقطع النظير وسط المستهلكين الشباب، بينما يحذر خبراء من تزايد "نزعة الإنفاق"، في ظل "الهوس" الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي، فصارت تدفع الناس أكثر صوب التباهي والاستعراض.
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وصدر التقرير الجديد بشأن شراء السلع الفاخرة عن شركة "باين أند كو" الأميركية.

وكشف التقرير أن الجيل Y، المعروف أيضا باسم جيل الألفية، والجيل "Z" الذي يلي الألفية، كانا وراء نمو سوق المنتجات الفاخرة العام الماضي.

وزاد إقبال المستهلكين الشباب على حقائب اليد والسلع الفاخرة الأخرى منذ سن الـ15.

ويُقبل المستهلكون من الجيل "z"، على شراء السلع الفاخرة، على رأسها حقائب اليد، إلى جانب الأحذية والساعات والمجوهرات والملابس ومنتجات التجميل الفاخرة، وذلك منذ سن الـ15 أي  أصغر بـ5 سنوات من الجيل الذي سبقهم.

واستعادت الولايات المتحدة المركز الأول في مبيعات السلع الفاخرة في عام 2022، متجاوزة الصين التي تأثرت بعمليات الإغلاق.

وشهدت أوروبا أيضًا نموًا قويًا عززه ارتفاع إنفاق السياح الأميركيين على السلع الفاخرة في أوروبا، خلال الصيف، مع تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
 
وعملياً، فإن الاسباب وراء ذلك تنحصر في 3 أمور وهي: زيادة الثروة - التأثر بمنصات التواصل الاجتماعي - سهولة الشراء عبر الإنترنت.
وعزا محللون ومسؤولون تنفيذيون في شركات السلع االفاخرة، هذا الاتجاه إلى زيادة ثروة هذه الفئة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تأثر الشباب بالمنتجات التي يشاهدونها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن سهولة شرائها عبر الإنترنت.

وتوقعت الشركة أن تشكل الأجيال الشابة ثلث سوق المنتجات الفاخرة حتى عام 2030 وأن يسهم الـWeb 3.0، بما في ذلك تقنية metaverse، في زيادة مبيعات قطاع الرفاهية للمستهلكين الأصغر سنًا.

في المقابل، رأى بعض الخبراء أن المستهلكين قد يوجهون ميزانيتهم إلى السفر أكثر بدلاً من شراء السلع الفاخرة، مع طي صفحة جائحة كورونا.

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