14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالأرقام.. من هم مُشترو السلع الفاخرة في العالم؟
Lebanon 24
20-01-2023
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير أميركي أن السلع الفاخرة تحظى بإقبال منقطع النظير وسط المستهلكين الشباب، بينما يحذر خبراء من تزايد "نزعة الإنفاق"، في ظل "الهوس" الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي، فصارت تدفع الناس أكثر صوب التباهي والاستعراض.
Advertisement
وصدر التقرير الجديد بشأن شراء السلع الفاخرة عن شركة "باين أند كو" الأميركية.
وكشف التقرير أن الجيل Y، المعروف أيضا باسم جيل الألفية، والجيل "Z" الذي يلي الألفية، كانا وراء نمو سوق المنتجات الفاخرة العام الماضي.
وزاد إقبال المستهلكين الشباب على حقائب اليد والسلع الفاخرة الأخرى منذ سن الـ15.
ويُقبل المستهلكون من الجيل "z"، على شراء السلع الفاخرة، على رأسها حقائب اليد، إلى جانب الأحذية والساعات والمجوهرات والملابس ومنتجات التجميل الفاخرة، وذلك منذ سن الـ15 أي أصغر بـ5 سنوات من الجيل الذي سبقهم.
واستعادت الولايات المتحدة المركز الأول في مبيعات السلع الفاخرة في عام 2022، متجاوزة الصين التي تأثرت بعمليات الإغلاق.
وشهدت أوروبا أيضًا نموًا قويًا عززه ارتفاع إنفاق السياح الأميركيين على السلع الفاخرة في أوروبا، خلال الصيف، مع تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
وعملياً، فإن الاسباب وراء ذلك تنحصر في 3 أمور وهي: زيادة الثروة - التأثر بمنصات التواصل الاجتماعي - سهولة الشراء عبر الإنترنت.
وعزا محللون ومسؤولون تنفيذيون في شركات السلع االفاخرة، هذا الاتجاه إلى زيادة ثروة هذه الفئة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلى جانب تأثر الشباب بالمنتجات التي يشاهدونها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن سهولة شرائها عبر الإنترنت.
وتوقعت الشركة أن تشكل الأجيال الشابة ثلث سوق المنتجات الفاخرة حتى عام 2030 وأن يسهم الـWeb 3.0، بما في ذلك تقنية metaverse، في زيادة مبيعات قطاع الرفاهية للمستهلكين الأصغر سنًا.
في المقابل، رأى بعض الخبراء أن المستهلكين قد يوجهون ميزانيتهم إلى السفر أكثر بدلاً من شراء السلع الفاخرة، مع طي صفحة جائحة كورونا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد تعاميم مصرف لبنان... كم سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:46 | 2023-01-20
20/01/2023 09:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟
Lebanon 24
آخر خبر من المصارف بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت الزبائن؟
05:42 | 2023-01-20
20/01/2023 05:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2023-01-20
وزير الخارجية السعودي: لإيجاد حل سياسيّ للأزمة السّورية
13:14 | 2023-01-20
فشلت كل محاولات إنقاذه.. وفاة مفاجئة لوزير خارجية هذه الدولة قبيل اجتماع الحكومة
13:00 | 2023-01-20
ماذا ينتظر أميركا بعد بلوغ حدّ سقف الدين؟
12:30 | 2023-01-20
إدارة بايدن تحث الأميركيين على رعاية اللاجئين بهدف زيادة عددهم
12:15 | 2023-01-20
فرنسا تعلن زيادة تاريخية بميزانية التسليح.. ما الدلالات؟
12:00 | 2023-01-20
القلق يضربُ إسرائيل بسبب "دول الجوار".. ماذا رصدت الجهات الأمنية؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 20:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 20:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 20:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact