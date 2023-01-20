في دولة بارزة.. المواطنون يتوقفون عن أكل اللحوم

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ومنذ نحو عقد من الزمن، بات الأكل النباتي متاحا في الأسواق ولم تعد رحلة البحث عنه معقدة أو مكلفة، مما دفع بعدد كبير من الأشخاص إلى خوض تجربته. وفي كثير من الحالات اعتماده كنظام حياة.وفي بريطانيا، أعلنت مؤسسة "Veganuary" التي تعنى بالنظام النباتي، أن مطلع عام 2023، شهد تحول أكثر من 3 ملايين شخص من نظام يعتمد على اللحوم إلى نظام الأكل النباتي، مؤكدة أن الرقم يفوق المعلن لأن عددا كبيرا من الأشخاص لم يسجلوا في المؤسسة.وقالت طوني فيرنيلي، المتحدثة باسم "Veganuary"، "خلال السنوات الماضية، ثلث الأشخاص الذين خاضوا تجربة النظام النباتي قرروا اعتماده مدى الحياة".وتابعت: "أشارت أرقامنا إلى أن 9 في المئة من البريطانيين خاضوا تجربة النباتية، وهو ما يجعلنا إزاء 6 ملايين شخص وهو رقم أكبر بكثير من المسجلين رسمياً".وتشير "Veganuary" إلى أن دوافع التحول إلى نظام نباتي غير مرتبطة حصراً بالرفق بالحيوان، بل أيضاً بصحة الإنسان بشكل مباشر، على اعتبار أنه يُجنب السمنة الزائدة وأمراض القلب والسكري.وبحسب تقرير صادر عن "ألايد ماركت ريسيرش"، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية النباتية 36 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.