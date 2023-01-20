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عربي-دولي

في قاع البحر المتوسّط... إكتشاف خطير قد يُهدّد بـ"تسونامي"!

Lebanon 24
20-01-2023 | 08:00
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اكتشف مجموعة من الباحثين "غرفة صهارة" تحت بركان كولومبو، الذي ينشط في قاع البحر المتوسط قرب جزيرة سانتوريني اليونانية.

وأشار الباحثون إلى أن الاكتشاف "يشكل خطرا جسيما"، حيث يمكن أن ينتج عنه انفجار بركاني شديد، كما قد يولد موجات مد عاتية "تسونامي" في المستقبل القريب.
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واستخدم العلماء تقنية تصوير جديدة للبراكين تنتج صورا عالية الدقة، وفقا لمجلة تابعة للاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي، نقلت عنها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

ويوصي الباحثون بمراقبة المخاطر قرب البراكين البحرية النشطة الأخرى، لتحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني.

وكتبوا: "تشير الحالة الحالية للغرفة إلى أن انفجارا ذا تأثير كبير في المستقبل أمر ممكن وإن لم يكن وشيكا، لذلك نقترح إنشاء مرصد دائم يتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر". (سكاي نيوز)
 
 

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