Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: سنواصل دعم أوكرانيا

Lebanon 24
20-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1030600-638098225264169854.jpg
Doc-P-1030600-638098225264169854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال كلمة ألقاها في قاعدة "رامشتاين"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً.

وأضاف أوستن في كلمته: "سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها طالما تطلب الأمر ذلك. هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا وعقد حاسم للعالم بأسره".
Advertisement

وأعلن وزير الدفاع أن الولايات المتحدة زادت من دعمها الأمني لأوكرانيا وسيتم تزويد كييف بطاريات باتريوت ومدرعات ومصفحات.

واشار إلى أن هناك إصرار من مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مضيفا أنّ الدعم الأميركي لكييف تجاوز 26.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال أوستن إن واشنطن ستوفر للقوات الأوكرانية التدريب والمعدات بالإضافة لما ستقدمه الدول الأوروبية.

وفي السياق نفسه، أثنى وزير الدفاع الأمريكي على بولندا قائلا إنها كانت كانت رائدة من بين الدول الأوروبية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وكذلك ألمانيا.

وعقد اليوم في ألمانيا في قاعدة "رامشتاين" الأميركية اجتماع لوزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا، برأسة لويد اوستن.

وتشكل الدول الغربية تحالفاً ضاغطاً على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد من مخزونها أو من قبل دول ثالثة تملكها مثل بولندا وفنلدا.

تجدر الإشارة إلى أن البوندستاغ (البرلمان الألماني) لم يصوت على هذه الخطوة، وكانت برلين قد ربطت موافقتها على خطوة إرسال دبابات "ليوبارد 2" بتقديم واشنطن دباباتها "أبرامز".

هذا وقد نشرت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الجمعة، قائمة بالمساعدات "الأمنية" الإضافية لأوكرانيا، حيث نصت الوثيقة على أن إدارة بايدن وفرت مساعدات بقيمة 27.4 مليار دولار أميركي لأوكرانيا منذ بداية عملها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-01-20
13:14 | 2023-01-20
13:00 | 2023-01-20
12:30 | 2023-01-20
12:15 | 2023-01-20
12:00 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website