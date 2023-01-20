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عربي-دولي

بهدف إنشاء منطقة تدريبات عسكريّة.. هذا ما تنوي إسرائيل فعله في جبل الخليل

Lebanon 24
20-01-2023 | 10:30
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يستعد الجيش الإسرائيلي إلى هدم منازل قرابة ألف فلسطيني في الأيام المقبلة بهدف إنشاء منطقة تدريبات عسكرية.
وبحسب ما ذكره موقع "هيئة البث الإسرائيلي - مكان" الإلكتروني، الجمعة، فإن قيادة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي تنوي "إجلاء فلسطينيين" عن منطقة تدريبات عسكرية في جنوب جبل الخليل، في عملية تأتي خلافاً لموقف الأجهزة الأمنية في البلاد.
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وأشار التقرير إلى أنه تمّ مسح منازل منازل حوالي ألف فلسطيني يسكنون في "مسافر يطا" تمهيداً لهدمها، امتثالاً لقرار محكمة العدل العليا الذي رأى أن هؤلاء الفلسطينيين "يقيمون في المكان خلافاً للقانون، وأنه يسمح بإجلائهم منه".
ونقل التقرير أن الأجهزة الأمنية تفضل عدم السير بهذه الخطوة، في هذه المرحلة، في ظل حالة التوتر السائدة في المناطق والتحقيق الجاري في المحكمة الدولية في لاهاي ضد إسرائيل والأزمة السياسية مع الفلسطينيين.
وتقع منطقة "مسافر يطا" في مدينة يطا بين 14 و24 كيلومتراً جنوب شرق محافظة الخليل، وتعد ثانية أكبر مدنها سكاناً ومساحة، وصنف الجيش الإسرائيلي مساحة واسعة من "مسافر يطا" باعتبارها "مناطق إطلاق نار" لغايات التدريب العسكري.
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