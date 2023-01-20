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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي: لإيجاد حل سياسيّ للأزمة السّورية

Lebanon 24
20-01-2023 | 13:30
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقاء مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسيرا الخميس، أنه لا استقرار في المنطقة دون منح الفلسطينيين الأمل.
 
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ودعا الوزيرالسعودي إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الاستقرار الحقيقي، سيتحقق فقط من خلال منح الفلسطينيين الأمل، ومن خلال منحهم الكرامة.
 
كذلك، فقد رأى بن فرحان أنّ "إنهاء الحرب في أوكرانيا يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات"، مشيراً إلى أن "الرياض تبحث مع روسيا إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبياً".
 
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة الشريك الأمني الأكبر للسعودية، لافتاً إلى أن الصين "شريك تجاري مهم".
وتطرق الأمير فيصل بن فرحان إلى الملف السوري قائلاً: "يجب العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".
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