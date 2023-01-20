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هولندا تعلن استعدادها للنظر في طلب أوكرانيا تزويدها بمقاتلات "إف-16"

Lebanon 24
20-01-2023 | 11:30
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أعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، أن بلاده مستعدة لدراسة إمكانية تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" إذا تلقت طلبا من كييف في الغرض.

قال وزير الخارجية خلال مناقشة في مجلس النواب إن بلاده ستدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 إذا طلبت الحكومة الأوكرانية ذلك.
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وقال هوكسترا إن الحكومة ستنظر في مثل هذا الطلب "بموضوعية".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك لوته، خلال زيارة لواشنطن في 17 كانون الثاني، أن لاهاي تنوي الانضمام إلى الولايات المتحدة وألمانيا في إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

كما قررت السلطات الهولندية في وقت سابق تخصيص 2.5 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في عام 2023. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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