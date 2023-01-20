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عربي-دولي

إدارة بايدن تحث الأميركيين على رعاية اللاجئين بهدف زيادة عددهم

Lebanon 24
20-01-2023 | 12:30
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باشرت الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ برنامج جديد لاستقبال اللاجئين وحثت كل أميركي على المساهمة في رعايتهم من أجل زيادة عددهم الذي يعد ضئيلا جدا.

بموجب ذلك، سيتمكن أي مواطن أميركي وللمرة الأولى من رعاية لاجئ في الولايات المتحدة بشكل مباشر من دون المرور عبر جمعية أو منظمات غير حكومية.
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وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "هيئة الاستقبال هي أكبر برنامج مبتكر لاستقبال اللاجئين منذ أربعة عقود"، مبينا أن الهدف في العام الأول هو إشراك عشرة آلاف أمريكي في البرنامج لاستضافة نحو 5000 لاجئ.

ويتعين على أي أميركي، أو في البداية، أي مجموعة مكونة من 5 أفراد يرغبون في رعاية لاجئ أن يخضعوا لتحريات أمنية مكثفة وتقديم دليل على قدرتهم المادية على تحمل ذلك.

لا توجد حوافز مالية متوقعة لهؤلاء المشاركين الذين سيتعين عليهم إثبات أن لديهم تحت تصرفهم 2275 دولارا لكل لاجئ مدة ثلاثة أشهر لشراء الملابس والضروريات الأساسية الأخرى.

وقرر الرئيس جو بايدن أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستقبل خلال كل سنة مالية 125 ألف لاجئ، وهو عدد أزيد بكثير مما سمح به الرئيس السابق دونالد ترامب. (روسيا اليوم)      

المصدر: روسيا اليوم
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