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إقتصاد
بن زايد يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات
Lebanon 24
20-01-2023
|
10:15
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أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 2023 "عام الاستدامة" في البلاد، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ "كوب 28".
وقال بن زايد اليوم الجمعة في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. أدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا".
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ويهدف "عام الاستدامة" الذي انطلق تحت شعار "اليوم للغد"، من خلال مبادراته وفعالياته إلى تسليط الضوء على تراث الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
كما يهدف إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية، بجانب دعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
إقتصاد
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