Advertisement

عربي-دولي

بوتين يقيل مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي

Lebanon 24
20-01-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1030657-638098367315362478.jpg
Doc-P-1030657-638098367315362478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإعفاء أليكسي بافلوف من منصبه كمساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي.

نشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت. وقد عمل أليكسي بافلوف مساعدا لسكرتير مجلس الأمن الروسي منذ عام 2009، وقبل ذلك شغل مناصب مختلفة في هيئة الأمن الفدرالية FSB، وكذلك في الوكالة الفدرالية للاتصالات والمعلومات الحكومية التابعة للرئاسة الروسية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-01-20
19:30 | 2023-01-20
19:00 | 2023-01-20
18:30 | 2023-01-20
18:00 | 2023-01-20
16:59 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website