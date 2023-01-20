أوستن: لحظة حاسمة للقتال في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الغرب لن يبطئ في الوقت الحالي وتيرة المساعدات العسكرية المقدّمة لكييف، مشيرا إلى أن هذه "لحظة حاسمة" للقتال في أوكرانيا.



ولفت أوستن خلال مؤتمر صحفي له في قاعدة رامشتاين شرقي ألمانيا، إلى أن تزويد كييف بمنظومات الدفاع الجوي والعربات المدرّعة، بالإضافة إلى مزامنتها، كانت القضايا الرئيسية خلال الاجتماع.

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