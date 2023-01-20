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أوستن: لحظة حاسمة للقتال في أوكرانيا

Lebanon 24
20-01-2023 | 16:59
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الغرب لن يبطئ في الوقت الحالي وتيرة المساعدات العسكرية المقدّمة لكييف، مشيرا إلى أن هذه "لحظة حاسمة" للقتال في أوكرانيا.

ولفت أوستن خلال مؤتمر صحفي له في قاعدة رامشتاين شرقي ألمانيا، إلى أن تزويد كييف بمنظومات الدفاع الجوي والعربات المدرّعة، بالإضافة إلى مزامنتها، كانت القضايا الرئيسية خلال الاجتماع.
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وأضاف أوستن أن هولندا ستنقل صواريخ باتريوت وقاذفاتها إلى أوكرانيا، وسيقوم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية بتدريب استخدامها.

وقال "ليس لدينا أي إعلان جديد بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات غير التي تلقتها من بولندا ودول أخرى".

وأردف وزير الدفاع: "ليس لدى الولايات المتحدة أي إعلانات بشأن توريد دبابات أبرامز إلى كييف، ولم تتخذ برلين قرارا بنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا."

وأضاف أن الغرب ينقل أسلحة إلى أوكرانيا من شأنها أن تساعدها في ساحة المعركة حاليا. (روسيا اليوم) 
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