فشلت كل محاولات إنقاذه.. وفاة مفاجئة لوزير خارجية هذه الدولة قبيل اجتماع الحكومة

توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية قبل انضمامه إلى اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.



وأصيب موسى أدامو (62 عاما) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بنوبة قلبية وتوفي "رغم الجهود التي بذلها متخصّصون" لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.

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