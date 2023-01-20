Advertisement

عربي-دولي

فشلت كل محاولات إنقاذه.. وفاة مفاجئة لوزير خارجية هذه الدولة قبيل اجتماع الحكومة

Lebanon 24
20-01-2023 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1030684-638098426282345313.jpg
Doc-P-1030684-638098426282345313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو، الجمعة، بعد إصابته بنوبة قلبية قبل انضمامه إلى اجتماع لمجلس الوزراء، على ما أعلنت الحكومة ومصدر رئاسي.

وأصيب موسى أدامو (62 عاما) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بنوبة قلبية وتوفي "رغم الجهود التي بذلها متخصّصون" لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.
Advertisement
 


وقال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة فرانس برس إنه "جلس في قاعة انتظار" قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء "في حضور بعض زملائه في الحكومة وبدأ يشعر بتوعك".

ونقل إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالبا عدم كشف هويته. (الحرة) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2023-01-20
19:30 | 2023-01-20
19:00 | 2023-01-20
18:30 | 2023-01-20
18:00 | 2023-01-20
16:59 | 2023-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website