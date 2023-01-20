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إعادة انتخاب غالي أميناً عاماً لجبهة البوليساريو

Lebanon 24
20-01-2023 | 16:19
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أفادت قناة "النهار" الجزائرية بأنه تم اليوم الجمعة، إعادة انتخاب إبراهيم غالي، على رأس الجبهة البوليساريو، أمينا عاما بنحو 68% من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات.

 
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وأوضحت أن غالي فاز بالمنصب متقدماً على القيادي في الجبهة البشير مصطفى السيد الذي فاز بنسبة 31% بمجموع 563 صوتاً.

وبيّنت أنه بهذا الفوز، يجدد المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو الثقة في شخص إبراهيم غالي أمينا عاما للجبهة لعهدة تمتد ثلاث سنوات.

 
إشارة إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستتواصل يوم غد السبت لاختيار أعضاء مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، حيث يتنافس 108 مرشحين على هذا المنصب.
المصدر: روسيا اليوم
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