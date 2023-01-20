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عربي-دولي

الولايات المتحدة تصنّف "فاغنر" منظّمة إجرامية دولية

Lebanon 24
20-01-2023 | 18:00
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صنّفت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، مندّداً بما تقوم به في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "فاغنر منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع"، لافتاً إلى أن "مجموعة المرتزقة تنشر نحو خمسين ألف شخص في اوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت بحقهم أحكام في روسيا".
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وأضاف: "لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حالياً نحو خمسين ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأربعون ألف سجين، إلى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية تحفظات عن سبل التجنيد التي تعتمدها المجموعة.
وأعلن المسؤول أن "واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة منظمة إجرامية وستفرض عليها عقوبات أخرى".

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