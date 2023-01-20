أوكرانيا: الوضع يتدهور في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

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قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن "الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يتدهور بسبب الحالة النفسية للطاقم الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات".وأضاف وزير الطاقة الأوكراني للتلفزيون الرسمي أن "الموقف بالطبع في تدهور. يزداد سوءا ليس بسبب الحالة النفسية للاختصاصيين الأوكرانيين فحسب ولكن بسبب حالة المعدات أيضاً".وظل الطاقم الأوكراني في المحطة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا منذ استيلاء القوات الروسية عليها في آذار بعد العملية العسكرية بفترة وجيزة.وتكرّر تعرّض المحطة وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا للقصف، ممّا أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.