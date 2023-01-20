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عربي-دولي
زيلينسكي: "لا خيار آخر" سوى إرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
20-01-2023
|
19:30
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "لا خيار آخر سوى ان ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة الى بلاده، وذلك بعد عدم صدور أي قرار من اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين بألمانيا".
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو: "نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أن لا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات".
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وأضاف: "لدى شركائنا موقف مبدئي، سيدعمون أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل (تحقيق) انتصارنا".
وخلال اجتماع في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا الجمعة، لم يتوصل الحلفاء الغربيون الى توافق على تسليم كييف دبابات ثقيلة، بسبب عدم موافقة برلين.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون لخمسين بلداً بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة موسكو.
وأشاد زيلينسكي الجمعة بهذا الاجتماع الذي "سيعزز مقاومتنا"، علماً بأنه دعا الغربيين الخميس الى تقديم مساعدة عسكرية أكبر لبلاده.
وأشار الى مئات من عربات القتال التي أضيفت الى الترسانة الأوكرانية، متحدثا أيضا عن نتائج ذات أهمية في ما يتصل بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
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