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عربي-دولي
مكارثي يقبل دعوة بايدن للتفاوض حول رفع سقف الدين الفيديرالي
Lebanon 24
20-01-2023
|
20:00
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أكّد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي اليوم الجمعة أنه "قبل دعوة من الرئيس جو بايدن للتفاوض حول رفع سقف الدين الفيديرالي وذلك غداة إعلان وزارة الخزانة أنها اتخذت إجراءات استثنائية لتجنب عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية".
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وقال مكارثي: "لقد قبلت دعوتك أيها الرئيس بايدن للجلوس ومناقشة زيادة مسؤولة في سقف الدين لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول وأنا أتطلع للقائك".
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