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بسبب اتهامات "وهمية" لهيلاري كلينتون.. محكمة تغرم ترامب مليون دولار!

Lebanon 24
21-01-2023 | 00:30
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حكم قاض في فلوريدا، يوم الخميس الماضي، بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وأحد محاميه، بسبب دعوى قضائية "وهمية" رفعوها ضد، هيلاري كلينتون، بتهمة "الغش" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

 

وحكم القاضي، جون ميدلبروكس، على ترامب ومحاميه بدفع نحو مليون دولار بسبب "إساءة استخدم المحاكم" لرفع دعاوى "سخيفة" لأغراض سياسية، والتي تقوض "سيادة القانون" وتصل إلى حد إعاقة العدالة.

 

وأشار القاضي إلى أننا "نواجه دعوى قضائية لم يكن من المفترض رفعها أبدا، والتي كانت عبثية، سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، والتي تم رفعها بسوء نية".

 

ووصف ترامب بأنه "يستخدم المحاكم.. للانتقام من خصومه السياسيين"، وقال إنه "العقل المدبر للإساءة للعملية القضائية"، وطالب الحكم ترامب ومحاميته، ألينا هبا، بدفع أكثر من 938 ألف دولار للمتهمين في القضية.

 

ولم يرد متحدث باسم ترامب أو محاميته على طلبات التعليق لوكالة اسوشيتد برس.

 

ورد القاضي ميدلبروكس في أيلول الماضي الدعوى التي رفعها ترامب ضد كلينتون ومسؤولين كبار في مكتب التحقيقات الفيدرالي والحزب الديمقراطي، رافضا مزاعمه بأنهم "تآمروا وآخرين لإغراق حملته بمزاعم وجود علاقات له مع روسيا".

 

ووجهت التهم لكلينتون وكبار مستشاريها، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، إضافة لمسؤولين آخرين شاركوا في التحقيق فيما إذا كانت حملة ترامب الرئاسية في 2016 قد نسقت مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات. (الحرة)

 

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