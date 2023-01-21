حول الصراع الروسي ـ الأوكراني.. تحذير من ايلون ماسك

أعلن رجل الأعمال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، انه رغم دعمه الشديد لأوكرانيا، فإن التصعيد المستمر للصراع هناك يشكل خطورة على البلاد والعالم بأسره.

وقال ماسك عبر تويتر أمس الجمعة: "أنا أؤيد للغاية أوكرانيا، لكن التصعيد المستمر يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا والعالم".

جاء تعليق ماسك رداً على رجل الأعمال الأميركي الجنوب أفريقي ديفيد ساكس، الذي أعاد تغريد مقال في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "الولايات المتحدة تدفع إلى مساعدة أوكرانيا على استهداف شبه جزيرة القرم".

وعلق ساكس على موقع تويتر بأن التطورات المبلغ عنها في واشنطن تبدو "مجازفة مجنونة".

وفي تشرين الأول الماضي، اقترح ماسك خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن اقتراحه أثار إدانة من المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين، بما في ذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وتتضمن خطة ماسك للسلام أن تسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم وستكون هناك إمدادات مياه مستمرة لشبه الجزيرة. كما دعا إلى إجراء استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في المناطق الأربع التي صوتت مؤخرًا للانضمام إلى الاتحاد الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، نشر ماسك استفتاءين استفسر فيهما الجمهور عن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا وحول وضع دونباس وشبه جزيرة القرم.

وانتقد المسؤولون الأوكرانيون بمن فيهم زيلينسكي، استطلاعات الرأي ونشروا استطلاعًا يسأل الجمهور عما إذا كان ماسك يدعم أوكرانيا أو روسيا. وفي تشرين الثاني، دعا زيلينسكي الملياردير الأميركي للحضور إلى أوكرانيا ورؤية الوضع في البلاد عن كثب. (سبوتنيك)