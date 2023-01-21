من سيشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا بعد استقالة جاسيندا أرديرن؟

من المقرر أن يصبح وزير التعليم كريس هيبكينز، رئيس وزراء نيوزيلندا القادم، بعد أن أصبح المرشح الوحيد لدخول السباق ليحل محل جاسيندا أرديرن التي أعلنت عن نيتها الاستقالة من منصبها.





ولا يزال يتعين على هيبكينز (44 عاما) الحصول يوم الأحد على تأييد من زملائه في حزب العمال بالبرلمان، لكن هذا مجرد إجراء شكلي الآن.

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وأعلنت أردين أنها ستستقيل بعد قضاء 5 سنوات ونصف السنة في منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا.

وفي أول ظهور علني لها منذ العطلة الصيفية للبرلمان قبل شهر، كشفت أرديرن أثناء مؤتمر سنوي غير رسمي لحزب العمال الحاكم أنها كانت تأمل خلال فترة الراحة تلك أن تجد الطاقة لمواصلة قيادتها للبلاد، "لكنني لم أتمكن من ذلك".



وأشارت أرديرن إلى أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 شباط ، وحزب العمال (الحاكم) سينتخب زعيما جديدا في 22 كانون الثاني. (روسيا اليوم)