صيانة وتدريب ومخاوف من التصعيد.. أسباب الجدل الغربي بشأن دبابات أوكرانيا

كتبت "الحرة": فشل حلفاء أوكرانيا في الاتفاق على تسليمها دبابات كانت ضرورية لدعم جهد كييف الحربي، وسط أنباء عن استعداد روسيا لهجوم جديد قريب على جارتها.

وتختلف العواصم الغربية حول إرسال "دبابات قتال حديثة" إلى أوكرانيا، والتي كانت حتى وقت قريب من المحرمات بالنسبة لحلفاء كييف، وفقا لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".

Advertisement

وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.

وكشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بعد اجتماع للدول الغربية في القاعدة الأميركية في رامشتاين بألمانيا، أن الألمان "لم يتخذوا قرارا بشأن دبابات ليوبارد".

وقال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، على هامش الاجتماع "واضح جدا أن الآراء ليست متطابقة" بخصوص هذا الموضوع.

وأكد بيستوريوس الذي تولى منصبه، الخميس، أن "الانطباع" السائد لجهة أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع "خاطئ"، وفقا لـ"فرانس برس".

وكانت توقعات كييف عالية قبل هذا الاجتماع الذي شاركت فيه نحو خمسين دولة بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لصد الغزو الروسي.

وتعتبر هذه الدبابات ضرورية لجهود أوكرانيا لاستعادة الأراضي من روسيا التي حشدت 150 ألف جندي لشن هجوم متجدد.

ويرى خبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضليّة حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق في شرق أوكرانيا، حيث عاودت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا الشتاء، وفقا لـ"فرانس برس".

ما أهمية الدبابات لأوكرانيا؟

هناك دولة مستعدة لإرسال الدبابات الحديثة لكييف لمساعدتها على كسر الجمود في ساحة المعركة واستعادة أراضيها من قوات الاحتلال الروسية.

وستمنح الدبابات الغربية الجيش الأوكراني قوة نيران إضافية لتحطيم الخطوط الدفاعية الروسية والاستيلاء على المبادرة العسكرية قبل أن تتمكن موسكو من ذلك.

وستكون هناك حاجة أيضًا للدفاع عن الخطوط الأوكرانية ضد هجوم روسي متجدد محتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد الدبابات عنصرا حاسما في ما يسمى بمناورة الأسلحة المشتركة، والعمليات المتنقلة التي تشمل المشاة والمدفعية للاستيلاء على الأراضي.

وستمنح الدبابات الغربية أوكرانيا ميزة على الدبابات الروسية لأنها تمتلك دروعا متفوقة ومدافعا أكثر دقة وأنظمة تحكم وملاحة أفضل.

لماذا تحتاج أوكرانيا الدبابات الألمانية؟

تتمتع دبابات "ليوبارد" الألمانية بقدرات مماثلة لنظيرتها "أبرامز" الأميركية الصنع أو "تشالنجر" البريطانية، ولكنها تقدم أيضا بعض المزايا، وفقا للخبراء العسكريين.

والدبابات الألمانية أخف وزنا وأسهل في التزود بالوقود، وهناك 2000 دبابة ليوبارد 2 لدى ثلاثة عشر جيشا أوروبيا، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

ومن غير الواضح كم عدد الدبابات سواء الجاهزة للمعركة حاليا أو التي تتطلب تجديدات، لكن يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها، في ظل تنوع وتعدد مصادر قطع الغيار وخبراء الصيانة، حسب "فايننشال تايمز".

هل أوكرانيا لديها دبابات بالفعل؟

تمتلك أوكرانيا أسطولها الخاص من دبابات الحقبة السوفيتية، وقد استولت على أكثر من 500 دبابة من القوات الروسية منذ غزوها الشامل في شباط الماضي.

كما تم تزويدها بـ 240 دبابة T-72s من بولندا والتشيك، لكنها تخسر الكثير من الدبابات بسبب نيران العدو، ربما ما يصل إلى 130 دبابة شهريا، وفقا لجوستاف جريسيل من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

ولا يتوفر سوى عدد قليل من مصادر الذخيرة وقطع الغيار للدبابات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية بين حلفاء أوكرانيا، لذلك تحتاج كييف للتحول إلى المعدات ذات المعايير الغربية حتى لا تخاطر بنفاد القذائف وقطع الغيار الأخرى.

وإذا تم توفير مخزون من دبابات ليوبارد 2، فسيؤدي ذلك إلى تسهيل الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية حيث ستكون الإصلاحات وقطع الغيار والذخيرة هي نفسها.

لماذا التردد الغربي؟

تعهدت العديد من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسويد، بإرسال مركبات مشاة قتالية ومركبات مدرعة قتالية أخرى إلى أوكرانيا.

وستفرج واشنطن عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل 59 عربة مصفحة من طراز برادلي، تضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا الطراز تم التعهد بها في السادس من يناير، و90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر، وفق البنتاغون.

لكن الدفعة الجديدة لا تشمل أي دبابات ثقيلة، مثل أبرامز، حسب "فرانس برس".

ولم تعلن الولايات المتحدة حتى الآن استعدادها لتزويد كييف بدبابة "أبرامز"، بسبب مسائل تتعلق بـ"الصيانة والتدريب".

وامتنعت الحكومة الألمانية عن إرسال "ليوبارد" حتى لا تعتبر روسيا هذه الخطوة على أنها "تصعيد قد يجر الناتو إلى الصراع"، حسب "فايننشال تايمز".

وتوفر دبابات المعارك الغربية الرئيسية، بمساراتها المتسلسلة وأنظمة التحكم في النيران المتطورة والمدافع الثقيلة، "مستوى من القوة النارية" التي كان الحلفاء الغربيون مترددين في منحها كييف.

واعتبر الكرملين أن تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.

واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الدول الغربية كذلك "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة"، وفقا لـ"فرانس برس".