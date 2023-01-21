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عربي-دولي

دول عربيّة ضمن القائمة.. تعرّفوا على أكبر 10 أساطيل من الدبابات القتالية في العالم

Lebanon 24
21-01-2023 | 14:00
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أحدثت الدبابة، وهي مركبة قتالية مصفحة لجميع التضاريس، ثورة في طريقة القتال، عندما قُدِّمَت خلال الحرب العالمية الأولى، لتصبح حجر الزاوية في جيوش القرن الحادي والعشرين.

وأصدرَ موقع "Global Firepower" ترتيبه لأحجام أسطول الدبابات القتالية لعام 2023، والذي يتضمن دبابات قتال رئيسية، مثل دبابات "إم 1 إيه 2 أبرامز" الأميركية أو "ليوبارد 2" الألمانية، بالإضافة إلى دبابات خفيفة متوسطة وخفيفة التسليح، مثل "ستينغراي" التايلاندية. 
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وفي القائمة التالية، سنتعرف إلى أكبر 10 أساطيل من الدبابات القتالية في العالم:
 
أكبر 10 أساطيل من الدبابات القتالية في العالم:
1- روسيا: تمتلك 12566 دبابة
وعلى الرغم من امتلاكها أكبر عدد من الدبابات في الخدمة، إلا أن روسيا تواجه تحديات كبيرة في أوكرانيا، حيث فقدت ما يصل إلى 1607 دبابات قتالية رئيسية.
 
2- كوريا الشمالية: 6645 دبابة
3- الولايات المتحدة: 5500 دبابة
4- الصين: 4950 دبابة
 
5- مصر: 4664 دبابة
6- الهند: 4614 دبابة
7- إيران: 4071 دبابة
8- باكستان: 3742 دبابة
9- سوريا: 2616 دبابة
10- كوريا الجنوبية: 2331 دبابة
 
(العربي الجديد)
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