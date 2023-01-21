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مأساة تحت الثلوج.. مقتل 28 بانهيار جليدي في التبت

Lebanon 24
21-01-2023 | 06:30
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قضى 28 شخصاً عقب انهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التبت (جنوب غرب الصين)، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.

ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.
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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلا، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ "انتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة".

 ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ أن الانهيار الثلجي وقع "بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء". (سكاي نيوز)          

المصدر: سكاي نيوز عربية
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