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عربي-دولي

مدفيديف يصف الصراع بين روسيا وأوكرانيا والغرب بالحرب الوطنية الجديدة

Lebanon 24
21-01-2023 | 08:30
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الصراع بين روسيا وأوكرانيا والغرب بأنه حرب وطنية جديدة، وأكد أن روسيا ستفوز فيها مثلما كان الأمر في عامي 1812 و1945.

وجاء تصريح مدفيديف في قناته على "تلغرام"، تعليقا على تصريحات المفوض السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي استحضر مؤخرا انتصار روسيا على زعيم النازية أدولف هتلر (عام 1945) وعلى القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت (عام 1812).
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وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، صرح في خطابه بأن روسيا معتادة على القتال حتى النهاية، واستحضر انتصاراتها على نابليون وهتلر، ودعا إلى تسليح أوكرانيا.

وأضاف مدفيديف: "أحسنت، يا بوريل، عندما تذكر، وبوجه شاحب، أن بلادنا هزمت نابليون وهتلر. لاحظوا أنه هو نفسه من وضع هذا التشبيه، وبناء على ذلك، فإن النازيين الأوكرانيين وأوروبا الغربية هم الورثة المباشرون لأولئك الذين قاتلوا ضد روسيا. وبالتالي، فإن الحرب معهم حرب وطنية جديدة. وسيكون النصر لنا. كما في 1812 (الانتصار على بونابرت) و1945 (الانتصار على هتلر)". (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
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