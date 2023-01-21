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عربي-دولي

الحرس الثوري يحذر الأوروبيين من "خطأ"

Lebanon 24
21-01-2023 | 09:30
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حذر الحرس الثوري الإيراني الاتحاد الأوروبي من ارتكاب "خطأ" إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية"، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.

وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي، السبت، إنه على الأوروبيين "تحمل العواقب في حال أخطأوا"، وذلك في تصريحات أوردها موقع "سباه نيوز" التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي.
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وأضاف سلامي "أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز هذا الجيش العظيم المليء بقوة الإيمان والثقة والقدرة والإرادة"، مشددا على أن الحرس "لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه (...) لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى".

وأتى قرار البرلمان الأوروبي في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة استخدمتها ضد أوكرانيا. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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