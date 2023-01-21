خبراء يتوقعون جني الولايات المتحدة 21 مليار دولار من صفقات تسليح كييف

Advertisement

توقعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن يؤدي استبدال لأسلحة، التي تم نقلها إلى أوكرانيا من قبل حلفاء واشنطن في الناتو، إلى مبيعات بقيمة 21.7 مليار دولار للمعدات العسكرية الأميركية.وبحسب بيان نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني، أظهرت الدراسة أن مثل هذا المبلغ يمكن أن يأتي من المبيعات إلى دول أجنبية بموجب برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية (المبيعات العسكرية الخارجية FMS) أو المبيعات التجارية المباشرة من شركات التصنيع العسكرية.وأشار خبراء مؤسسة "الأخبار الدفاعية" (Defense News) في الوقت نفسه إلى أن هذا التحليل "غير دقيق إلى حد ما، نظرا لصعوبة التنبؤ بالقرارات المستقبلية للحكومات الحليفة".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأوضحت أن تزويد نظام كييف بالاسلحة لن يؤدي إلى حل الأزمة بل سيتسبب في إطالة أمدها وفي مزيد من الخسائر لأوكرانيا. (روسيا اليوم)