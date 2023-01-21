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عربي-دولي

روسيا تتوعد بتجميد أصول وسائل الإعلام الفرنسية على أراضيها

Lebanon 24
21-01-2023 | 11:00
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توعدت موسكو السبت وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة روسيا اليوم "آر تي" الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي.

وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن "تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير رد على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا".
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وأكد المصدر أن هذه التدابير "ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحافيين الروس"، وفق ما نقلت عنه وكالتا "ريا نوفوستي" و"تاس" الروسيتان.

ونددت نقابات موظفي "آر تي فرنسا" بتجميد الحسابات، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.

وقال فرعا نقابة "القوة العاملة" ونقابة الصحافيين في "آر تي فرنسا" في بيان "مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافيا عاطلين عن العمل ربما"، واعتبرتا أن الحسابات "مجمدة بناء على قرار من الدولة".

وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس إن هذا الإجراء هو نتيجة "حزمة العقوبات الأخيرة" الأوروبية التي فُرضت في كانون الاول. (سكاي نيوز) 


المصدر: سكاي نيوز عربية
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