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عربي-دولي

السيسي يرصد مكافأة جديدة للمصريين

Lebanon 24
21-01-2023 | 12:30
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طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، وزارة الأوقاف المصري بإنشاء مساجد كبرى في المحافظات المصرية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس السيسى وجه بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم.
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كما وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم. (روسيا اليوم)            
المصدر: روسيا اليوم
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