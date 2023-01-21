الرئاسة البلغارية تدعو لوقف إمداد كييف بالأسلحة

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عا الرئيس البلغاري رومين راديف، إلى وقف تزويد كييف بالأسلحة، مشيرا إلى أن استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي.وقال راديف: "إمداد كييف بالأسلحة يعني أننا نقوم بإطفاء الحريق بالبنزين، وهذا يعني الاعتراف بأنه سيكون هناك المزيد من الضحايا، أهم قيمة هي السلام والحياة البشرية".وبحسب الرئيس البلغاري، فإن المساعدة العسكرية لأوكرانيا تعني الاتفاق على الموقف القائل، بأن العمليات العسكرية يجب أن تتم حتى هزيمة أحد الجانبين، والتي ستشرك البلاد في صراع عالمي وستكون لها عواقب وخيمة، تصل إلى "التدمير الذاتي" النووي.ويعتقد راديف، أنه لا ينبغي على بلغاريا دعم الصراع في أوكرانيا، وتساءل: "اليوم لا توجد أسلحة كافية، لكن إذا وصلنا إلى وقت ما، ولم يكن لدينا ما يكفي من الناس، فماذا سنفعل بعد ذلك؟".وأشار الرئيس البلغاري، إلى أن المواجهة في أوكرانيا أصبحت أكثر عنفا وتوسع نطاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية يشعر بها بالفعل سكان أوروبا. (روسيا اليوم)